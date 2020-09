Coronavirus: nasce in Brianza una rete di "punti tampone" riservata agli studenti

Con la ripartenza delle scuole, è cresciuta la necessità dei luoghi in cui effettuare in tempi rapidi il tampone. Fondamentale è infatti individuare tempestivamente i contagiati dal Coronavirus, al fine di contenere quanto più possibile la diffusione della malattia.

"Le nostre Ats in stretto raccordo con le Asst hanno definito una rete capillare di punti d’accesso diretto dove verranno effettuati tempestivamente i tamponi agli studenti muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal medico di base e dal pediatra di libera scelta. Si tratta di un impegno straordinario, senza precedenti, che si pone l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico rispettando l’equilibrio fra l’attività didattica e la sicurezza sanitaria” ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Punti tampone in Brianza, dove trovarli

Asst Vimercate - ospedale di Vimercate (via Santi Cosma e Damiano 10)

Gli utenti provenienti dalle scuole accedono in auto nella zona apposita allestita all'interno del parcheggio. L'accompagnatore consegna al personale sanitario della tensostruttura l'attestazione necessaria per l'esecuzione del tampone, e lo studente attende in auto la chiamata. Il referto sarà reso disponibile sul sito del Fse o, in alternativa, ai totem installati negli ospedali di Carate, Giussano, Seregno e Lissone e nel poliambulatorio di Lissone.

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00

Asst Monza - ambulatorio ospedaliero San Gerardo (via Pergolesi 33)

Dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 14.00 - centro prelievi dietro la scala mobile

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Asst Monza - ambulatorio tamponi ospedale di Desio (via Mazzini 1)

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00