Cosa fare se si entra in contatto con un positivo: le indicazione dell'Ats Brianza

Che cosa devo fare se entro in contatto con una persona positiva? Questa la domanda più frequente che negli ultimi giorni si sentono rivolgere i medici di famiglia, subissati da centinaia di telefonate.

Dall'Ats Brianza arrivano le indicazione. Un vademecum per spiegare come comportarsi quando si viene a sapere di essere venuti in contatto con una persona che è risultata positiva al covid.

Se la persona non è vaccinata o non ha completato da almeno 14 giorni il ciclo vaccinale deve mettersi in quarantena con isolamento domiciliare. Un isolamento che durerà 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Poi si dovrà sottoporre al tampone molecolare o antigenico, con risultato negativo.

Diverso il percorso per la persona che ha concluso il ciclo vaccinale con due dosi da più di 120 giorni e ha il green pass ancora valido. Se è asintomatica va in quarantena con isolamento domiciliare per 5 giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo, poi dovrà sottoporsi al tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Se la persona ha ricevuto la dose booster o ha completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o è guarito dal covid negli ultimi 120 giorni, è posto in auto sorveglianza senza isolamento domiciliare per 5 giorni, con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di covid e l'obbligo di indossare la mascherina Fpp2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.

Alla prima comparsa dei sintomi deve sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare prescritto dal medico di famiglia.

Se ad avere un contatto con una persona contagiata è un operatore sanitario allora il professionista deve mettersi in sorveglianza sanitaria senza isolamento domiciliare e deve sottoporsi ogni giorno al tampone, fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.