Sono positivo e sintomatico/asintomatico: regole per la quarantena in Lombardia

La Regione Lombardia ha realizzato un prontuario sulle poche (e semplici) regole da rispettare in caso di positività al coronavirus. E, soprattutto, sul come gestire il rientro in collettività.

Se sei un caso positivo sintomatico

In questo caso bisogna stare in isolamento almeno 10 giorni; alla fine, bisogna eseguire un tampone dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Il test deve essere quindi negativo. Quindi, ricapitolando: 10 giorni (di cui almeno 3 senza sintomi + test negativo).

Se sei un caso positivo asintomatico

Bisogna stare in isolamento per 10 giorni: alla fine dei giorni bisogna fare il tampone. Dunque: 10 giorni + test negativo.

In caso di esito positivo al tampone di controllo, è possibile ripeterlo dopo 7 giorni. Se permane ancora positivo, l'isolamento termina 21 giorni dopo l'esecuzione del primo tampone (con almeno l'ultima settimana senza sintomi).

Se sei un contatto stretto asintomatico

Se sei stato in contatto con un positivo, ma sei asintomatico, puoi stare in quarantena 14 giorni (in assenza di sintomi) e poi concluderla anche senza tampone. Se vuoi uscire prima, invece, la quarantena è di 10 giorni e deve essere conclusa con un tampone negativo.

Cosa fare durante l'isolamento

Durante la quarantena è importante seguire, ove possibile, queste semplici regole. Indossa una mascherina negli ambienti condivisi e cambia spesso l'aria nella stanza; lava spesso le mani e usa un bagno separato, con asciugamani propri; utilizza piatti e posate personali e non invitare nessuno. Misura la febbre due volte al giorno; se compaiono tosse o febbre, chiama il medico di famiglia e segui le sue indicazioni. Non recarti al pronto soccorso o negli ospedali: chiama il 112 solo in caso di gravi difficoltà respiratorie o sintomi molto severi (febbre altissima, fame d'aria, saturazione bassa, ecc.).