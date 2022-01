Covid-hotel, quali sono le strutture a Monza e Brianza

Maggiore disponibilità di posti letto per pazienti affetti da covid negli ospedali della Lombardia e disponibilità nei covid hotel del territorio. Queste le indicazioni contenute in una nota della Direzione Welfare di Regione Lombardia che contiene nuove indicazioni per la gestione ospedaliera e precisazioni sulla situazione dei covid hotel.

"In considerazione della rapida evoluzione del contesto epidemiologico si chiede alle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate, coinvolte nella gestione dell'attuale fase epidemica, una rimodulazione dell'attività di ricovero programmato e differibile al fine di garantire la disponibilità di posti letto per pazienti affetti da Covid-19" fanno sapere da Regione Lombardia.

Più posti letto covid in ospedale

"Ogni struttura ospedaliera amplierà - si legge nella nota - pertanto gradualmente la disponibilità dei posti letto Covid-19, considerata anche l'elevata percentuale di pazienti asintomatici, ma incidentalmente positivi al test per Covid 19 che necessitano di ricovero per altra causa".

"Allo stesso tempo dovranno essere garantiti anche posti letto di area medica per pazienti che necessitano di ricovero in ambiente internistico, ma che risultano negativi al test molecolare per SarSCoV- 2. Questo potrà avvenire anche con riorganizzazione e compartimentazione delle aree di degenza che garantiscano gli standard di sicurezza ed isolamento prescritti".

I covid hotel

Per la gestione dell'emergenza pandemica Regione Lombardia ha riattivato anche i covid hotel. "Sono a disposizione anche i posti nei covid hotel, che possono accogliere i pazienti sia in dimissione dal reparto di degenza, sia direttamente dal Pronto Soccorso. I pazienti candidati al trasferimento c/o i Covid hotel devono essere considerati dimissibili dalla struttura ospedaliera per acuti (Pronto Soccorso o reparto), in assenza di insufficienza respiratoria, autosufficienti, senza evidenti criteri di evolutività sfavorevole a breve termine, e non necessitare di assistenza sanitaria".

Al momento sul territorio regionale sono 381 i posti disponibili con stanze doppie ad uso singolo che, in caso di nucleo familiare, possono accogliere due persone. Per l'Ats Brianza ci sono 68 posti totali così suddivisi: Euro Hotel Residence (Concorezzo/Mb) 44 Posti B&B Hotel Milano (Monza) 21 Posti Casamica Housing (Lecco) 3 posti.

Di seguito la divisione per le altre ATS: Ats Milano 196 posti totali Adriano Community Center (Milano) 70 Posti Mokimba Baviera (Milano) 45 Posti Idea Hotel San Siro ( Milano) 35 Posti Mokimba Monte Bianco ( Milano) 46 Posti Ats Brescia 47 posti totali Hotel Igea (Brescia) 10 Posti Park Hote Ca' Noa (Brescia) 33 Posti Hotel Blue Silver (Sirmione) 4 Posti Ats Insubria 12 posti totali B&B Campagnoli (Somma Lombardo/VA) 12 posti Ats Bergamo 58 posti totali Antico borgo la Muratella (Cologno al Serio) 58 posti.