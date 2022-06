Quanti sono i pazienti covid ricoverati al San Gerardo

La curva dei contagi in Lombardia torna a salire. E al San Gerardo tornano i pazienti covid anche se, fortunatamente, la situazione non è allarmante come durante le ondate dello scorso autunno e inverno.

Sono 30 i pazienti covid che alla data di lunedì 20 giugno erano ricoverati nel nosocomio di via Pergolesi. Dai dati forniti dall'ospedale monzese dal 13 al 19 giugno si sono presentati in pronto soccorso 2.024 pazienti di cui 161 con sintomi covid. Di questi solo 9 sono stati ricoverati. I pazienti contagiati sono ricoverati: 1 in terapia intensiva, 4 in sub intensiva respiratoria, 11 in malattie infettive e 14 negli altri reparti. Nel corso della settimana è morto un paziente che aveva contratto il virus.

"La crescita dell'incidenza dei contagi covid che ha avuto un rimbalzo negli ultimi dieci giorni in tutta Europa e anche in Lombardia, con un indice Rt che ha superato quota 1, ci induce ad assumere atteggiamenti di prudenza - aveva dichiarato nei giorni scorsi l'assessore al Welfare Letizia Moratti -. Il covid è una malattia multisistemica insidiosa che può causare danni di lungo periodo all'organismo. Utilizzare le mascherine negli ambienti affollati è una precauzione che ci costa poco e ci aiuta a non ammalarci e a non contagiare a nostra volta i nostri amici e i nostri cari. Una buona prassi che quindi continuo a raccomandare", ha proseguito".

Intanto ieri, mercoledì 22 giugno, i nuovi casi di covid in Lombardia sono stati 9.301 di cui 838 i nuovi positivi a Monza e Brianza.