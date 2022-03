Covid: perché la curva dei contagi è tornata a salire?

Torna a salire la curva dei contagi ma, fortunatamente, resta per ora stabile il numero dei pazienti ricoverati in ospedale. Almeno è questa la situazione all'ospedale San Gerardo di Monza: a ieri, lunedì 14 marzo, erano 33 le persone positive al covid ricoverate nel nosocomio di via Pergolesi. Una situazione invariata rispetto alla settimana precedente.

Solo all'apparenza un'anomalia che viene però spiegata dal professor Paolo Bonfanti. Il responsabile del reparto di Malattie infettive dell'Asst Monza spiega perchè, malgrado un incremento del numero dei nuovi positivi, non c'è una pressione sugli ospedali. "Bisogna tenere presente che non si tratta di un fenomeno solo locale ma che sta avvenendo in tutta Europa - spiega -. La ripresa è probabilmente la risultante di tre fenomeni distinti. Il primo è la maggior diffusione – vi sono dati europei su questo – della variante Omicron 2, più contagiosa rispetto alla precedente. Fortunatamente i vaccini proteggono anche verso questa nuova variante".

Una campagna vaccinale alla quale, però, non hanno aderito tutti. Sia per le prime dosi (malgrado l'arrivo il 28 febbraio di Novavax, il vaccino che avrebbe dovuto convincere gli indecisi), ma soprattutto nei bambini e per le terze dosi. Ma questo potrebbe non essere l'unico motivo. "Terza possibile ipotesi è un allentamento dell’adesione alle misure personali di contenimento (uso della mascherina...) - aggiunge lo specialista -. A fine marzo cesserà lo stato di emergenza ma il virus non scomparirà: sarà quindi importante la responsabilità di ciascuno nel continuare ad usare le misure di precauzione, soprattutto negli ambienti chiusi, per proteggere sé e le persone più fragili esposte

maggiormente al covid”.

Intanto da oggi, martedì 15 marzo, chiude definitivamente il centro vaccinale alla ex Philips e il 31 marzo anche il drive through di via Stucchi.