Covid al San Gerardo: diminuiscono i pazienti e i morti

Dopo il picco di ricoveri e di decessi di settimana scorsa la situazione covid al San Gerardo sta migliorando. Diminuiscono i ricoveri (-6 rispetto a sette giorni fa), e anche i decessi (dimezzati rispetto a settimana scorsa).

Dal nosocomio di via Pergolesi riferiscono che alla data di lunedì 1 agosto erano 65 i pazienti contagiati ricoverati (la settimana prima erano 71), e 4 sono le persone contagiate che in quella settimana sono morte (la settimana prima erano 8). Dei 65 pazienti ricoverati con il covid: 3 sono in terapia intensiva, 2 in terapia sub intensiva respiratoria, 21 nel reparto di malattie infettive, e 39 negli altri reparti.

Inoltre dal 25 al 31 luglio sono state 1.711 le persone che si sono rivolte al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di cui 155 con sintomi covid. Di queste solo 8 sono state ricoverate.