In croceria risulta positiva (asintomatica) al covid: turista brianzola trasferita in ospedale

Screening sulla nave da crociera. Una passeggera brianzola risulta positiva al covid e viene trasferita in ambulanza all'ospedale di Genova. Ma fortunatamente la donna non presenterebbe i sintomi del virus.

Come riferisce Ansa nel porto di Savona è ormeggiata una nave da crociera. Come prevede il protocollo sono stati eseguiti gli screening. Dai controlli eseguiti nelle ultime ore sono risultati positivi, ma asintomatici, quattro passeggeri tra cui anche una donna che vive nella provincia di Monza e Brianza.

I familiari in crociera non risultano però contagiati, ma sono stati fatti ugualmente fatti sbarcare in via precauzionale e sono stati trasferiti a casa in ambulanza. Così come prevede il protocollo per il trasporto di asintomatici e di persone venute a contatto con i contagiati.

"La compagnia ha confermato l'episodio, senza diffondere dettagli sulla provenienza dei turisti - precisa Ansa -. Secondo le procedure previste dal protocollo sanitario è in corso lo sbarco protetto di alcuni casi positivi asintomatici identificati grazie allo screening di routine effettuato a bordo. Nello specifico i casi sono stati prontamente individuati, isolati e gestiti in ottemperanza con quanto previsto nel Protocollo e in coordinamento con le autorità sanitarie locali"