"Presidente, ci faccia abbassare le mascherine"

Il monzese Dario Francolino non si arrende. Dopo aver portato avanti in piena emergenza sanitaria una battaglia a livello nazionale per permettere ai familiari di poter incontrare - in totale sicurezza - i loro anziani parenti ricoverati nelle Rsa adesso scende nuovamente in campo per chiedere al neonato governo di intervenire per permettere gli incontri senza mascherine.

In un'intervista ad Adnkronos Francolino (fondatore di ORsaN acronimo di Open Rsa Now) invita la premier Giorgia Meloni e il ministro alla Salute Orazio Schillaci ad intervenire per riportare la situazione alla normalità. Visto soprattutto il piano di protezione sanitaria messa in atto per gli anziani ospiti, con la maggior parte degli utenti delle case di riposo che hanno ricevuto già la quinta dose di vaccino contro il covid.

Da martedì 1 novembre cadranno divieti e restrizioni ancora presenti all'interno delle Rsa. Per questo motivo Francolino, a pochi giorni dalla scadenza, chiede a Meloni e Schillaci che si possa tornare come era prima della pandemia. "Ad oggi - spiega il brianzolo - non possiamo consumare i pasti, o mangiare un gelato con i nostri cari". Il monzese chiede quindi che si possa "far tornare a gustare una spremuta o una caramella ai nostri genitori".

Francolino aveva iniziato la sua battaglia proprio per dare voce a quei familiari che, come lui, durante il periodo del lockdown avevano un parente ricoverato in Rsa.