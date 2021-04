Coronavirus: il bollettino covid di domenica 11 aprile

Come di consueto, la Regione Lombardia e il Ministero della Salute diffonderanno i dati dei contagi da covid nel pomeriggio.

A sabato 10 aprile erano 2.974 i nuovi positivi al covid-19 diagnosticati in Lombardia nelle ultime 24 ore, il 5,6% dei 53.133 tamponi processati in regione. I decessi sono 81, con il totale da inizio pandemia che arriva a 31.676 morti. Sono 5.434 i guariti-dimessi e 21 i nuovi ingressi in terapia intensiva (per un totale di 824 letti occupati, quattro in meno rispetto a ieri conteggiando anche i dimessi). Negli altri reparti ci sono 6.059 persone. Sul fronte delle province guida per numero di nuovi casi Milano che conta 785 nuovi casi. A seguire: Brescia 477; Monza e della Brianza 307; Varese 293; Como 276; Bergamo 192; Mantova 164; Pavia 124; Lecco 99; Cremona 96; Sondrio 56; Lodi 44.

Intanto sabato 10 aprile a Seregno è stata sperimentata la vaccinazione degli anziani a domicilio. Il coordinatore regionale Guido Bertolaso e il presidente dell'Ordine dei medici di Monza e Brianza Carlo Maria Teruzzi, insieme a un team di medici e infermieri hanno vaccinato 150 anziani e i loro caregiver. A Monza partita la vaccinazione degli anziani in auto.