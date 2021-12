Dove fare il vaccino anticovid ai bambini a Monza e in Brianza

Da oggi, giovedì 16 dicembre, in Lombardia prendono il via le somministrazioni del vaccino anti covid ai bimbi dai 5 agli 11 anni. Le prenotazioni erano state aperte domenica 12 dicembre, dopo il via libero di Aifa e ministero della salute, e sono già oltre 50mila le famiglie che hanno deciso di prenotare appuntamento per il loro piccolo. Sono già stati assegnati circa 70.000 appuntamenti.

"Iniziamo la campagna tra i bimbi - ha spiegato la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti - mettendo a disposizione 62 hub con percorsi e personale dedicati".

"Siamo soddisfatti - ha concluso la vicepresidente - per come stanno aderendo le famiglie. Ad oggi, con circa 70.000 prenotazioni, abbiamo già superato il 10% della platea vaccinabile. Vogliamo però che ogni famiglia sia consapevole di quello che sta facendo e, dunque, dopo l'appuntamento di due settimane fa con grandi clinici, oggi abbiamo coinvolto pediatri e neuropsichiatri che, in diretta Facebook sulla pagine di Regione Lombardia e Lombardia Notizie Online, potranno fornire tutte le rassicurazioni scientifiche necessarie".

Dove vaccinare i bambini a Monza e Brianza

Il servizio di vaccinazione pediatrica nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre ha preso il via a Monza, presso l'ospedale San Gerardo, e a Carate Brianza e a Desio, presidi questi ultimi due gestiti dalla Asst Brianza. A partire da venerdì 17 dicembre le inoculazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni prenderanno il via anche a Vimercate. I piccoli si sottoporranno a un ciclo vaccinale che prevede la somministrazione di due dosi, l'una a distanza di 20 giorni dall'altra.

La prenotazione della vaccinazione per i bimbi è da effettuare attraverso il portale www.prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it o tramite numero verde 800.89.45.45.