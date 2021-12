Stop alle code per il tampone: ecco i nuovi centri in Brianza

In arrivo quattro nuovi centri tamponi in Brianza. Saranno allestiti quattro nuovi centri tampone che saranno gestiti da cooperative di medici di medicina generale. I centri saranno attivati a Vedano, Cesano Maderno, Besana e Nova Milanese.

Un intervento che permetterà un incremento di circi 2.500 al giorno.

I nuovi centri non sorgeranno solo in Brianza. La Regione Lombardia si sta organizzando su tutto il territorio.

"Le Ats e le Asst si stanno organizzando per potenziare l'offerta di prelievo di tamponi, in modo da rispondere alla domanda proveniente dalle diverse fonti: casi sintomatici, guarigione, chiusura quarantene, sorveglianza, estero - dichiara Guido Griffignani, responsabile della task force tamponi -. Le azioni riguardano in generale l'apertura di nuovi centri, in collaborazione anche con privati accreditati e cooperative di medici di medicina generale, oltre all'estensione oraria e all'aumento delle prestazioni nei fine settimana in tutti i centri esistenti".

Ecco i nuovi hub tamponi che apriranno dal 4 gennaio: a Milano e provincia a Trenno, Rho Fiera; nella bergamasca verrà potenziato quello di Antegnante; nel bresciano ad Iseo; nell'Insubria a gallarate e in previsione uno anche a Varese; due nuovi centri uno ad Edolo e uno a Villa di Tirano; nel pavese a Momtescano.