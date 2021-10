Vaccino Pfizer: l'ok dell'Ema per la produzione in Brianza

Via libera per la produzione del vaccino Pfizer a Monza. L'ok - come riporta Ansa - arriva direttamente dall'Agenzia Europea del farmaco che ha autorizzato la produzione del vaccino Comirnaty sviluppato da BioNTech e Pfizer nello stabilimento Thermo Fisher-Patheon di viale Stucchi. Quello monzese non sarà l'unico sito autorizzato: anche nello stabilimento di Anagni verrà prodotto il vaccino anti covid.

Entrambi i siti, chiarisce una nota Ema, produrranno il prodotto finito, fino a 85 milioni di dosi aggiuntive per rifornire l'Ue nel 2021. Queste autorizzazioni non richiedono una decisione della Commissione Europea e i siti possono diventare operativi immediatamente.

Questi nuovi vaccini saranno disponibili in confezioni da 10 flaconcini (che corrispondono a 60 dosi) e potranno essere conservati fino a dieci settimane a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi. Inoltre non sarà necessaria la diluizione prima della somministrazione.

Un importante passo in avanti rispetto a quelli attualmente in uso che richiedono la diluizione prima della somministrazione, sono disponibili in confezione da 195 flaconcini (che corrispondono a 1.170 dosi) e possono essere conservati al massimo per un mese a una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi.

"Queste differenze forniranno migliori opzioni di stoccaggio, trasporto e logistica per la distribuzione e la somministrazione del vaccino. La nuova formulazione sarà disponibile in un lancio graduale a partire dall'inizio del 2022", spiega l'Ema in una nota.

La notizia è stata accolta positivamente anche dal mondo politico monzese. "Siamo fieri che Monza possa contribuire in modo così importante alla realizzazione dell'unico rimedio per contrastare questa terribile pandemia: il vaccino", dichiara Andrea Mandelli, deputato monzese e responsabile Sanità di Forza Italia.