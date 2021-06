Vaccinazioni senza prenotazione per gli over 60 che vivono nei piccoli Comuni

Accesso diretto agli hub vaccinali senza appuntamento per i brianzoli over 60 che vivono in Comuni con meno di 5mila abitanti.

L’annuncio arriva da Ats Brianza attuando così il provvedimento della Regione Lombardia per velocizzare il piano vaccinale che coinvolge gli over 60 che vivono nei piccoli paesi. Secondo i dati del Pirellone la media degli over 60 non vaccinati che vivono in Comuni con meno di 5mila abitanti è superiore rispetto alla media regionale.

I Comuni coinvolti

I comuni della provincia di Monza Brianza coinvolti sono Aicurzio, Burago, Camparada, Correzzana, Caponago, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Veduggio con Colzano.

“Nella nostra Ats Brianza – spiega il Direttore Generale Silvano Casazza - sono 25 i piccoli Comuni che rispondono alle caratteristiche, i cui cittadini over 60 non vaccinati potranno recarsi al centro vaccinale più vicino senza appuntamento. Abbiamo individuato giornate specifiche, in base alla numerosità dei soggetti coinvolti, grazie alla collaborazione delle Asst e dei sindaci. Saranno 3.400 i cittadini della provincia di Monza ad avere questa possibilità“.

Quando e dove recarsi

Gli over 60 di Aicurzio potranno accedere al centro vaccinale della ex Esselunga di Vimercarte in via Toti lunedì 7 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalle A alla C), il 9 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalle D allo O) e 11 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalla P alla Z).

Gli over 60 di Camparada, di Correzzana, di Renate, di Veduggio con Colzano andranno al Palazzetto Ezio Perego di Besana Brianza in via De Gaspari 93: l’8 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalle A alla C), il 9 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalle D alla I); 10 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognme dalla J alla P) e 11 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalla Q alla Z).

Gli over 60 di Ronco Briantino dovranno recarsi al Centro vaccinale Technoprobe Spa di Cernusco Lombardone in via Cavalieri di Vittorio Venetoo 2 il 10 giugno dalle 8 alle 20.

Gli over 60 di Burago, Roncello, Caponago e Ornago andranno al centro vaccinale presso la ex Esselunga di Vimercate in via Toti l’8 giugno dalle 8 alle 14 (cittadini con cognome dalla A alla B) e dalle 14 alle 20 (cittadini con cognome dalla C alla D); il 10 giugno dalle 8 alle 14 (cittadini con cognome dalle E alla K) e dalle 14 alle 20 (cittadini con cognome dalla L alla O); il 12 giugno dalle 8 alle 14 (cittadini con cognome dalla P alla R) e dalle 14 alle 20 (cittadini con cognome dalla S alla Z).

Gli over 60 di Mezzago e di Sulbiate andranno al centro vaccinale presso la ex Esselunga di Vimercate in via Toti il 7 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalla A alla C), il 9 giugno dalle 8 alle 20 (cittadini con cognome dalla D alla O) e l’11 giugno (cittadini con cognome dalla P alla Z).

Gli over 60 di Misinto si dovranno recare al Centro vaccinale Auxologico di Meda in via Cialdini il 7, 8 e 9 giugno alle 9 alle 16.