Vaccinazioni senza prenotazione anche di sera: ecco dove in Brianza

Accessi senza prenotazioni, anche dopo cena. La campagna di vaccinazione anti covid in Brianza (ma non solo) procede anche di sera. L'Ats Brianza ha organizzato due serate di vaccinazioni per la popolazione adulta senza prenotazione e fino a tarda sera.

Bisogna solo presentarsi agli hub muniti di tessera sanitaria e di documento di identità. Il primo appuntamento è per giovedì 10 febbraio al Polaris di Carate Brianza (via della Valle 44) dalle 20 alle 23. Il giorno successivo venerdì 11 febbraio l'iniziativa si svolgerà all'hub dell'ex Philips di Monza e all'hub Plataurus di Lecco sempre con accesso dalle 20 alle 23.

Invece all'ospedale di Sesto San Giovanni per tutti i venerdì del mese di febbraio sarà possibile (previa prenotazione) vaccinarsi contro il covid fino a mezzanotte. Negli altri giorni della settimana il centro vaccinale, invece, chiuderà alle 20.