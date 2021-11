Stop alle fakenews sulla terza dose: gli esperti rispondono sui canali social della Regione

Le notizie si rincorrono freneticamente, spesso sono contradditorie. Molte volte i lettori si affidano a fonti non istituzionali, spesso a siti che divulgano le cosiddette fakenews.

Per fare chiarezza - in questo delicatissimo momento - sulla terza dose del vaccino la Regione Lombardia ha organizzato un evento on line dal titolo #Stopaidubbi. Appuntamento lunedì 29 novembre dalle 15 alle 19 in diretta Facebook sulla pagina della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnLine. Gli esperti risponderanno ai dubbi e alle domande in merito alla somministrazione della terza dose del vaccino anti covid.

"L’iniziativa ha lo scopo di diffondere un’informazione chiara, corretta e scientifica sulla vaccinazione anti Covid-19 e di chiarire tutti i dubbi sulla terza dose di richiamo", precisano gli organizzatori.

All'incontro - che sarà presentato e moderato da Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia - interverranno gli esperti Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli.

Le domande possono essere inviate all'indirizzo email: stopaidubbi@regione.lombardia.it; oppure via WhatsApp al numero 334 6324686