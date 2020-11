Farmaci consegnati gratuitamente a domicilio: l'iniziativa fino a marzo 2021

Fino a marzo 2021, chi vive nei comuni di Lissone, Desio e Seregno può ricevere gratuitamente i farmaci a casa propria.

LloydsFarmacia, in collaborazione con i comuni di Lissone e di Desio, ha infatti deciso di rinnovare il servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci. Basta prenotarli con l’App Lloyds o contattando la LloydsFarmacia preferita per riceverli

comodamente a casa, a titolo completamente gratuito.

Queste le farmacie aderenti:

LloydsFarmacia Lissone N.1 (H24), via Giosuè Carducci 24, Tel: 039 794820

LloydsFarmacia Lissone N.2, via S. Domenico Savio 33/A, Tel: 039 482427

LloydsFarmacia Lissone N.3, via Pacinotti 28, Tel: 039 460750

LloydsFarmacia Lissone N.4, via L. Manara 21, Tel: 039 9418391

Farmacia Comunale Desio 1, via Garibaldi 275, Tel: 0362 300625

Farmacia Comunale Desio 2, corso Italia 53, Tel: 0362 628379

Farmacia Comunale Desio 3, via Sempione 2, Tel: 0362 628379

LloydsFarmacia San Salvatore, via Montello 159, Tel: 045 8030626

“Desideriamo rinnovare e confermare, giorno per giorno, la nostra vicinanza a tutta la cittadinanza, alle istituzioni e al sistema-Paese. Stiamo fronteggiando tuttora mesi non facili. La forte richiesta di servizi come la consegna gratuita a domicilio è un’ulteriore testimonianza di quanto possano essere un aiuto concreto, per la cittadinanza, nelle difficili sfide della quotidianità e un contributo alla sicurezza condivisa" ha commentato Domenico Laporta, amministratore delegato LloydsFarmacia.

“Prosegue la collaborazione fra il comune di Lissone e le Farmacie comunali-LloydsFarmacia, presenti sul territorio: la consegna a domicilio dei farmaci è un’opportunità che proviene da una costante innovazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti che consentono di migliorare il prezioso servizio di consegna farmaci a domicilio, indispensabile in questo momento di emergenza per chi ne ha bisogno ed è impossibilitato ad uscire di casa” le parole del sindaco Concettina Monguzzi e dell’assessore alle Società Partecipate Domenico Colnaghi del comune di Lissone.

“La prosecuzione del servizio di consegna gratuita di farmaci a domicilio a tutta la cittadinanza, indipendentemente dall’età o dalla fascia, dimostra un’ulteriore particolare vicinanza ai desiani da parte del Gruppo Admenta-Lloyds Farmacia, che gestisce le tre farmacie comunali "Civiche Farmacie Desio. Le farmacie comunali hanno fatto rete mettendosi ancora una volta a disposizione di tutte le persone che non possono uscire di casa e/o che non hanno nessuno che si prenda cura di loro. La tutela della salute dei cittadini è prioritaria" ha spiegato il sindaco di Desio Roberto Corti.