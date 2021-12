Il campione Filippo Tortu di nuovo positivo

"Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l'esito della positività. Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene". Questo il messaggio con cui il campione Filippo Tortu, oro alle Olimpiadi di Tokyo, ha comunicato di essere nuovamente positivo al covid. Il velocista originario di Carate Brianza è risultato positivo al virus per la seconda volta.

"Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e per tornare in pista il prima possibile e con più voglia che mai" ha aggiunto affidando ai social il suo messaggio per gli amici e i fan mercoledì 29 dicembre. Tortu, come ha dichiarato lui stesso, è asintomatico e le sue condizioni di salute sono buone.

Il campione brianzolo si era contagiato la prima volta circa un anno fa, a gennaio 2021. E anche in quell'occsione aveva rassicurato conoscenti, amici e fan sulle sue condizioni di salute, invitando tutti alla massima prudenza.