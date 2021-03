La scuola è solo in presenza: un flash mob sotto l'Arengario

Organizzato per venerdì 12 marzo dagli aderenti al gruppo monzese "La scuola è solo in presenza". In un quaderno raccolti i racconti della dad di alcuni studenti monzesi

Monza e la Brianza si avvicinano sempre di più alla zona rossa ma molti studenti, mamme e insegnanti non si arrendono all’idea di ritornare al lockdown di un anno fa.

Ragazzi, genitori ed educatori si danno appuntamento venerdì 12 marzo alle 17.30 sotto i portici dell’Arengario di Monza per un flash mob statico per rivendicare il ritorno della scuola in presenza.

Due giorni fa la mamma di due bambine d 7 e 4 anni aveva manifestato sempre a Monza in piazza Roma con cartelli colorati per chiedere a gran voce la possibilità di ritornare alla scuola in presenza.

Anche quella di venerdì sarà una protesta pacifica e nel pieno rispetto delle prescrizioni anti contagio con l’obiettivo di mettere in evidenza la necessità di poter ritornare sui banchi di scuola. Non a caso la manifestazione si intitola "sConnesi": i ragazzi non ce la fanno più a seguire le lezioni da remoto e vogliono tornare a scuola. L'iniziativa è stata promossa dal gruppo monzese La scuola è solo in presenza che aderisce alla rete nazionale Scuola in presenza.

“Caro professore – si legge sul volantino del flash mob -. Sono passata dal vivere del mondo esterno a vivere incollata davanti a uno schermo. L’energia cambia, la voglia di vivere scende, forse mi sbaglio ma se lei è umano quanto me capirà di che cosa sto parlando”.

Un breve testo tratto dallo scritto “Belletà” realizzato da un’insegnate del liceo artistico Nanni Valentini di Monza. Un libro intenso dove i ragazzi raccontano liberamente le emozioni vissute dall’inizio della pandemia: la paura di contrarre il virus e di trasmetterlo ai propri cari; la pandemia vissuta come un incubo senza fine; l’illusione della fine determinata la scorsa estate dal ritorno a una pseudo normalità e poi il ritrovarsi catapultati nel virus; il terrore di tornare alla quarantena; la dad vissuta come una scuola senza interruzioni sempre chiuso tra le quattro mura domestiche.