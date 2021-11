"Niente restrizioni per i lombardi che si sono vaccinati"

In queste ore in cui aumentano, anche in Lombardia, i contagi e i ricoveri il governatore Attilio Fontana tranquillizza: nessuna restrizione per i lombardi che hanno aderito alla campagna vaccinale. E invita i lombardi a sottoporsi alla terza dose.

"Non possiamo pensare a restrizioni per questi cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune - scrive il governatore in un post sulla sua pagina Facebook -. In Lombardia, come tutti sanno, la campagna vaccinale ha ottenuto eccellenti risultati, trainando - con un sesto della popolazione - anche il dato nazionale".

Fontana insiste nell'importanza di proseguire sulla stessa direzione. "Dobbiamo insistere e convincere i cittadini a completare il ciclo vaccinale con la terza dose - prosegue . Allo stesso tempo non va disperso lo straordinario risultato raggiunto, e anzi va valorizzato l'atteggiamento degli oltre 8milioni di lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione".