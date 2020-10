Il Coronavirus non risparmia il Monza Calcio: due giocatori positivi al tampone

Due giocatori positivi al coronavirus. L'A.C. Monza ha comunicato gli esiti dell'ultimo cilo di tamponi effettuati per la squadra che ha fatto registrare due casi positivi, con i primi contagi tra le fila biancorosse.

Completamente asintomatici, i due sono stati immediatamente posti in quarantena presso il loro domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Tutti gli altri tamponi hanno dato esito negativo: la squadra continuerà dunque ad allenarsi, sebbene isolata in una struttura dedicata e con tutta probabilità salterà l'amichevole con il Chiasso in programma per evenerdì 9 ottobre.