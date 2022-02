L'hub brianzolo che festeggia le 500mila vaccinazioni

Oggi alle 14.34 quando sul monitor è comparso il numero 500mila è stato naturale l'applauso. Un traguardo importante quello raggiunto nel primo pomeriggio di mercoledì 9 febbraio al centro vaccinale nell'ex area Philips di Monza. L'hub - di proprietà della famiglia Bellazzi e messo gratuitamente a disposizione della collettività - ha aperto i battenti il 26 aprile 2021. Da quel giorno i medici, gli infermieri e il personale amministrativo dell'Asst Monza hanno lavorato senza sosta. In questi mesi sono state vaccinate migliaia di persone e oggi è stata raggiunta la quota di 500mila vaccinazioni.

Se il 17 giugno 2021 sul monitor all’interno del centro vaccinale hub Monza ex-Philips era comparso il numero 100mila, e il 6 agosto, dopo soli 50 giorni, lo stesso monitor aveva mostrato il raddoppio, 200mila vaccinazioni, oggi alle 14.34 è scattata la cifra delle 500.000 vaccinazioni eseguite. Dal 26 aprile, gli operatori sanitari dell'Asst Monza hanno somministrato 500mila dosi: nello specifico 170.354 prime dosi, 159.584 seconde dosi e 170.062 terze dosi. A cui bisogna aggiungere altre 5.138 dosi somministrate di antinfluenzale a partire dal 18 ottobre 2021. Tra i primi centri vaccinali di Regione Lombardia per numero di somministrazioni effettuate, il centro vaccinazioni prosegue a ritmi serrati il suo lavoro.

“Il mio ringraziamento va a tutto il personale che ha risposto in tutti questi mesi con grande spirito di abnegazione e sacrificio, rispondendo con grande senso di responsabilità ad ogni richiesta di aumentare le disponibilità a disposizione della cittadinanza – sottolinea Silvano Casazza, direttore generale dell'Asst Monza -. Anche venerdì 11 febbraio, presso l’hub vaccinale, dalle 20 alle 23, si potrà accedere liberamente, senza prenotazione”. Basterà presentarsi con documento di identità e tessera sanitaria.

Salvo imprevisti l'hub di viale Campania dovrebbe chiudere i battenti il 30 settembre. Poi in quella che un tempo fu una delle grandi aree industriali di Monza prenderà il via il cantiere per la realizzazione del progetto edilizio dell'Energy Spring Park. Un grande quartiere con case, negozi, centro sportivo, il secondo locale di Pizzaut, e poi la produzione in loco di energia che andrà a soddisfare anche le esigenze di altri quartieri.