Covid, la Lombardia tiene: indice contagiosità sotto l'1, regione quartultima in Italia per Rt

Obiettivo, non superare l'1. La Lombardia "tiene" nella battaglia al coronavirus e, nonostante l'innegabile aumento dei casi delle ultime settimane, continua a portare a casa dati positivi. L'ultima buona notizia è arrivata sabato dal ministero della sanità che ha analizzato i numeri delle due settimane tra il 10 e il 23 settembre e ha pubblicato il proprio report.

La regione ha un'indice di contagiosità - l'Rt che indica potenzialmente quante persone può infettare un positivo - che si attesta a 0,86. La Lombardia è quartultima in Italia a pari livello con la Sardegna e meglio di lei fanno soltanto Emilia Romagna, Molise e Basilicata. In Italia sono invece 12 le regioni che presentano un Rt superiore a 1, che è all'unanimità considerata la soglia di rischio da non superare.

"Bene, è però necessario non mollare e andare avanti con comportamenti responsabili senza mai abbassare la guardia - il commento del Pirellone -. Quindi raccomandiamo l'uso della mascherina secondo le norme in vigore, il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani".

Una possibile spiegazione ai dati era arrivata nei giorni scorsi dal professore Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, che martedì mattina aveva preso parte al convegno “Covid-19, il virus ignorante”, organizzato dalla Fondazione The Bridge.

Secondo Remuzzi, che si era soffermato sull'attuale differenza tra i contagi al Nord e al Sud, in Lombardia “si è creata una certa immunità che non è l’immunità di gregge, ma è fatta di tanti componenti. C’è l’immunità da anticorpi che a Milano e in Lombardia è intorno al 15-20% e a Bergamo fra il 30-50%. E poi c’è l’immunità delle cellule T, che sono dei linfociti capaci di riconoscere il virus. Questa immunità è più difficili da misurare, ma rappresenta il doppio dell’immunità da anticorpi. Quindi se il 20% in Lombardia ha gli anticorpi e il doppio verosimilmente ha le cellule T, possiamo dire che in Lombardia arriviamo al 60% di immunità".

"A quel punto il virus fa fatica a trovare persone da infettare", aveva sottolineato il dottore. Che però ci aveva tenuto a invitare tutti alla massima prudenza: "Questo non vuol dire, sia molto chiaro, togliamoci la mascherina o facciamo assembramenti”, aveva rimarcato Remuzzi.

Foto - La 'classifica' coi dati del ministero