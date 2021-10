L'azienda che manda i dipendenti no vax (ma con green pass) a lavorare tra escrementi e rottami

Stessa azienda, ma due sedi diverse. Anche se tutti hanno il green pass, la certificazione verde che dal 15 ottobre scorso è obbligatoria per andare al lavoro. Alcuni dipendenti di una ditta lombarda hanno denunciato di essere stati "discriminati perché in possesso del green pass da tampone e non da vaccino".

Loro stessi hanno realizzato un video all'interno del nuovo luogo di lavoro in cui sono stati relegati: "Un deposito di materiali industriali e d'ufficio dismessi, con scrivanie improvvisate in mezzo a rottami di varia natura e, soprattutto, in un ambiente non igienizzato, sporco e con escrementi di animali".

Le indicazioni dell'azienda sono state affidate a un avviso, il numero 404, reso noto dai dipendenti. "La presente per ricordare ai Sigg. dipendenti che l'accesso nella sede di via... - l'indirizzo è stato nascosto dai lavoratori - è consentito ai soli dipendenti in possesso di green pass da vaccino, in corso di validità. Pertanto i lavoratori non provvisti di tale certificazione potranno accedere alla sede ubicata in via... presentando green pass da tampone in corso di validità".



E ancora: "Si rammenta inoltre che non dovranno esserci contatti tra il personale" delle due sedi lavorative e che "in mancanza di osservazione di tale regola i dipendenti potranno essere disciplinarmente puniti con una contestazione da parte della direzione". "Abbiamo separato chi è completamente sicuro da chi è a sicurezza limitata", ha spiegato il titolare dell'azienda. "L'altro edificio? Non l'ho controllato di persona".