A Limbiate ci si vaccina al Palazzetto dello Sport

Anche a Limbiate apre il centro vaccinale. I cittadini potranno essere vaccinati contro il covid nel Palazzetto dello Sport di via Tolstoj a partire dal 19 aprile.

L’annuncio sulla pagina Facebook del Comune di Limbiate. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Antonio Romeo, ha approvato lo schema di convezione con l’Asst Brianza che permetterà al comune brianzolo di ospitare all’interno della grande struttura sportiva limbiatese il centro per la vaccinazione massiva per i limbiatesi e per i residenti nei comuni limitrofi.

Il Comune ha così instaurato un dialogo con il concessionario del centro sportivo e con l’Asst Brianza per avviare il progetto. Il centro vaccinale di via Tolstoj entrerà a regime il 19 aprile e si contano già oltre 4.500 prenotazioni.