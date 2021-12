Rischio contagi: annullato il Capodanno in piazza

I contagi stanno aumentando e il Comune corre ai ripari. Niente festa in piazza. L'amministrazione comunale di Lissone ha deciso in via prudenziale di annullare il dj set on ice previsto per la serata di Capodanno in Piazza IV Novembre e già inserito fra le iniziative del Natale lissonese.

Nello stendere il programma, il Comune aveva pensato ad un evento attrattivo che fosse rivolto in modo particolare alle giovani generazioni, prevedendo l’apertura della pista di pattinaggio oltre la mezzanotte e la diffusione di musica fino al count down verso il nuovo anno.

“La situazione epidemiologica è mutata rispetto a metà novembre quando è stato stilato il programma del Natale lissonese, oggi riteniamo non vi siano più le condizioni per promuovere un evento di complessa gestione in termini di distanziamento e rispetto delle norme anti-contagio - affermano il sindaco Concettina Monguzzi e l’assessore al Marketing Territoriale Alessandro Merlino - Scegliamo la strada della prudenza, nella certezza che attraverso il programma di eventi delle festività stiamo proponendo un palinsesto di iniziative capaci di far vivere la nostra città”.

Resta invece confermato l'appuntamento del 6 gennaio in piazza Libertà: alle 17-30 chiusura dei festeggiamenti natalizi con le Fontane danzanti, uno straordinario spettacolo a suon di musica con incredibili giochi di acqua uniti a cerchi di fuoco, resi unici da un laser show che trasformerà uno spazio aperto in un incredibile palcoscenico naturale. Le Fontane danzanti, curate dalla Devil’s Sound Eventi, verranno allestite in Piazza Libertà, all’angolo con via Madonna e per un’ora renderanno davvero unico il contesto centrale della città. La manifestazione sarà in forma statica per evitare ogni forma di assembramento.

In caso di annullamento per maltempo, l’evento verrà posticipato in altra data da definire successivamente.