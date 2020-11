"Negozi a casa tua - La Spesa a domicilio": i commercianti di Lissone al fianco dei cittadini

Negozi alimentari, ortolani, ristoranti, pizzerie, bar, rosticcerie, cartolerie, colorifici, ottici, lavanderie, profumerie, articoli per animali ambulanti e produttori a chilometro zero: sono tanti i negozi che, a Lissone, hanno deciso di portare i loro prodotti a domicilio per fronteggiare questo secondo lockdown.

Il comune ha ideato "Negozi a casa tua", mappa on line e geolocalizzata creata per avvicinare i cittadini alle attività di vicinato che, come previsto dalle normative in vigore, effettuano consegne a domicilio.

Partito durante il lockdown primaverile, il servizio è stato implementato con la geolocalizzazione di tutte le attività, ora corredate con indicazioni, indirizzo e recapito per agevolare il contatto fra cittadino e impresa.

Un’opportunità per risparmiare tempo, evitare file ed assembramenti, ma anche per sostenere e valorizzare il commercio di vicinato inteso come luogo di relazione oltre che di acquisto e vendita.

“Abbiamo pensato di implementare un servizio che già i lissonesi avevano trovato utile la scorsa primavera, dando a ciascun cittadino la possibilità di trovare l’attività desiderata che si trovi anche nelle immediate vicinanze della propria abitazione. È un modo per sostenere il nostro tessuto commerciale locale" ha spiegato Alessandro Merlino, assessore con delega al Commercio.

L'elenco dei negozi

"I Marches" di Marchesi Simonetta - via Vecellio 30 - 3493437497 (Latteria e alimentari vari)

100 periodico snc - via Tiziano Vecellio 7 - 039 463371 - 100periodico@libero.it (Edicola e cartoleria)

Apicoltura Ortelli - 3343373589 - ortellimiele@alice.it (Miele e affini)

Ballo Maria - 333 3268570 (Calze, pigiami, intimo, maglieria da esterno uomo)

Bar Duomo di Oggioni Giovanna - p.zza Giovanni XXIII 22 - 039 2457562

Biraghi Elettrodomestici - piazza Italia 10 - 039 481200 - info@biraghionline.it

Carillon Dischi HI-FI di Colombo Massimo - via Pascoli 32 - 3401986174 - carillondischi@gmail.com

Cazzaniga Daniele & C - via Solferino 6/b - 039 2459201 - mercerie.cazzaniga@gmail.com (Merceria)

Circo Loco - via Trieste 40 - 3358182283 / 039 462050 (Pizzeria ristorante)

Civico 36 - p.zza Libertà 36 - 039 2456932 / 3381707648 - ristopizzacivico36@gmail.com (Ristorante pizzeria)

Colorificio Galeazzi e Moscatelli - via Volturno 51 - 039 480787

Cose Così di Manuela Rigoldi - via Sauro 20 - 3382568837 (Merceria / hobbistica)

Dal gelato al caffè - piazza Libertà 1 - 3381507204 - dalgelatoalcaffe@gmail.com

DivertiFeste - via Paradiso 4 - 039 9402219 / 3403455189 - divertifeste@gmail.com (Articoli per le feste)

Elettrica Lissonese - via Gramsci 39/D - 039 464739 - elettricalissonese@libero.it (Materiale elettrico, lampadine)

Enostore - via Gramsci 39 - 039 481503 / 3203669484 - enostore.lissone@gmail.com (Acqua, vino, bevande)

Erboristeria Il Giardino Segreto - via don Minzoni 8 - 3398383962 - info@erboristeria.biz

Erboristeria Natura Amica di Linda Bordoli - via San Carlo 11 - 3397323315 - lindhouse@tiscali.it

Eredi Villa Pietro - piazza Libertà 28 ang. Via Assunta - 039 482265 (Panificio)

Expert Arosio Luce - via G. Zanella 14 - 039 481062 - commerciale@arosioluce.com

Floricoltura Ernesto Radaelli - via D. Manin 21 - 039 483998 - floricoltura.radaelli@gmail.com

Fossati Roberto e Lino - via Gramsci 13 - 039 465269 (Panificio)

Foto-ottica di Merlini Massimiliano - via don Minzoni 16 - 039 462381 / 3388543407 -massimiliano.merlini@libero.it

Fratelli Musolino Del Conte - 3286326648 (Abbigliamento, accessori, calze, intimo)

Frutta e verdura Desouky Ashraf - piazza Garibaldi 5 - 3279804882 - ashraf.mohab14@gmail.com

Frutta e Verdura Guantalamela - via SS. Pietro e Paolo 15 - 3926633079 / 3276274645

Giallongo Lorena - 3382909694 (Intimo e calze per uomo, donna, bambini)

Giuly Pelletteria Valigeria - piazza Giovanni-XXIII 5 - 039 462272 (Articoli pelletteria, borse ecc.)

Globo Express Lissone - via N. Sauro 40 - 039 2277689 - lissone@globoexpress.it (Servizio ritiro e spedizione pacchi)

Globo Express Lissone - via N. Sauro 40 - 3428866675 (Servizio consegna alimenti Husse per cani e gatti)

I.C.R.A. di Sciola A. & C. - via Buonarroti 159 - 039 2458580 / 3293367824 - icra00@virgilio.it (Ricambi auto e batterie avviamento)

Idea Regalo - via S. Antonio 17 - 039 480893 - info@idearegalolissone.it (Cartoleria)

Il Bombaio - via SS Pietro e Paolo 26 - 039 481579 (Alimentari)

Il Forno dei Viganò di Viganò Roberto & c. - piazza Garibaldi 1 - 0362 331014 (Panificio)

Il Fruttivendolo - via Sant'Agnese 42 - 039 6778541 / 3342196945

IL LIBRO È di Chierici Valentina - via Loreto 35/a - 3397816870 (Libreria)

Il Tempio Del Suono srlì - via Pascoli 32 - 039 384066 / 3338990535 - info@iltempiodelsuono.it (Dischi / articoli musicali)

J.M. AUTO - via Sauro 20/E - 039 461442 - autoaccessorilissone@gmail.com (Ricambi auto, batterie auto)

La Bottega dei Sapori - Via Gramsci 48 - 039 2621696 (Frutta e Verdura)

La Bottega del Regalo - via S. Carlo 3 - 039 461288 - labottegadelregalo@libero.it (articoli regalo, oggettistica, articoli per la casa)

La Gastronomia Sala di Sala Paolo - via Origo 37 - 039 483433 / 3475334794 (Alimentari, pizza al trancio, latticini)

La maison del bucato - via Agnese 46 - 3398411430 (Lavanderia)

Larisse parrucchieri - via De Amicis 46 - 3474591753 - info@larisseparrucchieri.it (Prodotti per la cura dei capelli, del corpo, del viso)

Lorenzo Farina (Piccolo Zoo) - via S.Rocco 79 - 039 482436 / 3791013043 (Negozio per animali=

Maconi Mauro - 3333788232 - mauro.maconi56@gmail.com (Fiori e piante)

Mandelli fiori e piante - via Assunta 15 / Via Manzoni 39 - 039 461063 - mandellisrl@alice.it

Mario Terlera Sistemi - via Loreto 36/38 - 039 481502 / 3358412921 - ordini@terlera.it (Materiale informatico, computers, stampanti, materiale di consumo come toner, cartucce ecc.)

Martin Pescatore - via Michelangelo Buonarroti 48 - 039 2450501 (Ristorante cinese)

Motta Fashion - viale Martiri della Libertà 226 - 039 24381 / 392 2795843 - info@mottafashionplace.com (Articoli di abbigliamento esterno e intimo, calzature, accessori, prodotti per la casa)

Multiservice ECO SNC (ECO STORE) - via Carducci 53 - 039 2913515 / 3914094713 (Toner e cartucce per stampanti)

Oia Srl (Le Bufaline) - via Repubblica 104 - 3207460541 / 3924344938 (Alimentari)

Orso bianco Giassai di Cuomo Francesco - via Origo 27 - 3920178494 -orsobiancogiassailissone@gmail.com (Ristorante Pizzeria)

Pane & dolci Viktoria - via Ferrucci 62 - 3473567597 (Pane, pizze, focacce, dolci, salumi, formaggi e latticini)

Panificio Brambilla Flavio - via S. Rocco 49 - 039 483427 - flaviob@interfree.it

Parafarmacia Dott.ssa Citterio - via Don Crippa 15 - 039 2454161 / 3313129389 -parafarmacia.citterio@gmail.com

Pagani P Sas - piazza Garibaldi 9 - WhatsApp 331 4138392 (Ferramenta)

Pasticceria Sala di Alessandro Sala &c - via A. Manzoni 30 - 039 461530 / 3490872555 - alessandro.sala7@gmail.com

Piada & Toast - via San Giuseppe 8 - 039 2916845 / 3890864737 - pinopizza2015@gmail.com

Pizza Express - via Parini 57 - 0392450028 - ziad199827@yahoo.it

Pizzeria Moody - via Sant'Agnese 46 - 039 484633

Pizzeria Pasnu - via Carducci 4 - 039 2782379 / 3770943595 - pasnu@icloud.com

PowerTech Computers - via Agostoni 2 - 039 5960755 - info@pwtech.it (Materiale informatico, assistenza informatica)

Profumeria Sanvito Snc - via S. Antonio 6 - 039 482372 / 3396282730 - sanvito.rosanna@gmail.com

Ristorante DaGiuliano - via Dante 1 - 039 462956 - Info@dagiuliano.com

RistoranTINO - via Spallanzani 57 - 039 2455335

Sa Buttega di Ghiani Marco - 347 7412940 - marco.ghiani81@gmail.com (Prodotti tipici sardi)

Secure Wash di Tiziana d'Amelio - via Matteotti 42 - 3482403539 - tiziana.damelio@outlook.it (Lavanderia)

SEITERRE Cantina Vini Rizzi - via Sant'Agnese 71 ang. v.le Martiri della Libertà - 3896628984 / 3477966768 - lissone.cantinaseiterre@gmail.com (Vini, grappe, spumanti - prodotti tipici)

Sicilfrutta di Sciascia - via Martiri della Libertà 110 - 330590118 (Frutta, verdura, alimentari)

SMALLAN - via Lombardia 36 - 3494489496 (Assistenza informatica da remoto)

Soleterra di Cuppari Alessandra - via Dante Alighieri 7 - 039 2459078 / 3311906753 -soleterralissone@gmail.com (Alimentari biologici freschi e confezionati)

Tavernacolo di Magnifico Massimiliano - via Matteotti 152 - 35119891507 (Vino sfuso al litro e vini in bottiglia)

TERLERA G. & OGGIONI M. - via Stoppani 13 - 039 2780979 / 3381758065 -plinea.lissone@gmail.com (Cartoleria)

Torrefazione DF - via Pacinotti 1 - 039 4669354 - info@caffedf.it (Caffè in capsule, cialde, grani e macinato)

XXMIGLIA di Ventimiglia Filippo & Michele - Via Besozzi 37 - 039 2450064 - filippo@xxmigliasnc.it (Materiale informatico, assistenza informatica)

Zio Pizza e Burger - via Redipuglia 57 - 039 2459906 - roberto@ziopizza.it

ZooMegastore - via Guareschi 16 - 039 2144414 / 3346212020 - acasatua@zoomegastore.it (Negozio per animali)

