Verso nuove restrizioni: ipotesi stop a locali dopo le 20 e chiusura palestre

Una nuova stretta a livello nazionale potrebbe ampliare le restrizioni già in vigore in Lombardia, che prevedono il coprifuoco, la chiusura di centri commerciali e negozi durante il week-end e la didattica a distanza per gli studenti delle superiori.

Il prossimo Dpcm dovrebbe riguardare i seguenti ambiti.

Palestre e piscine, per le quali si valuta la serrata;

Mercati rionali da chiudere nel week-end;

La scuola, con la didattica a distanza per il 50% dei corsi;

Estetisti e parrucchieri, per i quali non si prevede la chiusura ma più controlli.

A rimanere aperte dovrebbero essere le scuole di grado inferiore al secondo, ma anche i settori dell'industria, artigianato, commercio e professioni. Si potrebbero invece fermare tutte le attività ritenute 'non essenziali'. Nuovi limiti, inoltre, dovrebbero riguardare i posti sui mezzi pubblici e la capienza alle cerimonie.

Un'altra ipotesi per il nuovo Dpcm riguarda il cosiddetto lockdown 'morbido' (o soft), che limiterebbe gli spostamenti a quelli motivati da una casistica che oltre a salute, lavoro e comprovata necessità, includerebbe anche gli acquisti. Non si esclude, infine, che possa essere istituita una 'zona arancione', con la chiusura dei confini tra le regioni.