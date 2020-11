Coronavirus, anche a Monza sarà lockdown: 110 nuovi contagi e 408 ricoveri

Oltre settemila e settecento casi positivi nelle ultime ventiquattro ore in Lombardia e 110 nuovi contagi nella città di Monza che a livello provinciale mercoledì 4 novembre ha fatto registrare 898 nuovi positivi. E anche il capoluogo brianzolo da venerdì 6 novembre - come tutta la Lombardia - sarà "area rossa".

La comunicazione è stata ufficialmente diramata nella serata di mercoledì durante una conferenza stampa del premier Conte che ha illustrato le misure previste dal nuovo Dpcm. Ma la scelta comunicativa e le decisioni hanno creato alcuni malumori. Il presidente della Regione Attilio Fontana l'ha definita "uno schiaffo in faccia ai lombardi", puntando sul fatto che le restrizioni adottate facciano riferimento a dati epidemiologici ormai superati che non tengono conto dell'evoluzione dell'epidemia attuale. Critico anche il primo cittadino monzese Dario Allevi.

"E così è ufficiale, siamo una delle quattro zone rosse del Paese. Sì, a partire da venerdì 6 novembre però" ha scritto il sindaco in un intervento. "Peccato che anche noi sindaci lo abbiamo appreso pochi minuti prima della conferenza stampa di stasera: avremmo potuto utilizzare meglio la giornata di oggi e di domani per organizzarci. Invece ormai molti locali hanno già chiuso e comunicato ai collaboratori di rimanere a casa, come hanno fatto i negozi con i propri commessi e fornitori. Lo stesso vale per numerosi professori e per le famiglie dei ragazzi di prima e seconda media e tanti altri ancora".

"Si poteva fare meglio, sicuramente" ha concluso. E intanto i ricoveri nella Asst di Monza sono saliti a quota 408 e 31 sono i pazienti covid assistiti in terapia intensiva.