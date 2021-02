Lombardia in zona gialla o arancione? Indice Rt in salita: oggi la decisione sul colore

È il giorno della verità. Oggi, venerdì 26 febbraio, nel pomeriggio arriverà il monitoraggio numero 41 dell'Istituto superiore di sanità sulla situazione epidemiologica che permetterà poi al ministero della salute di stabilire le fasce di rischio per le regioni italiane con i relativi divieti e restrizioni per cercare di contenere i contagi da covid.

La Lombardia, dopo settimane trascorse in fascia gialla, rischia nuovamente di passare in zona arancione? Il pericolo è quanto mai concreto. Nel report numero 40, dello scorso venerdì, la regione aveva un indice Rt di 0,99, proprio sul filo del rasoio. Con un Rt 1, infatti, scatta in automatico la fascia arancione, che diventa rossa con un indice di 1,25.

Negli ultimi giorni - è innegabile - l'epidemia ha ricominciato a correre con più forza in tutta la Lombardia e l'Rt sembra essere in salita. A Milano, per stessa ammissione del direttore di Ats, Walter Bergamaschi, la soglia di 1 è stata superata e l'indice è a 1,16.

Al momento, la regione è "tre zone in una". In una generale fascia gialla, infatti, ci sono due eccezioni: la provincia di Brescia, 8 comuni bergamaschi e uno cremonese sono in arancione rafforzata, mentre Bollate, Viggiù e Mede sono in fascia rossa già da una settimana e ci resteranno fino al prossimo 3 marzo, almeno.

Segnali poco incoraggianti arrivano anche dagli ospedali, con la pressione sui reparti ordinari e sulle terapie intensive che pare stia crescendo. Lo stesso Guido Bertolaso, coordinatore lombardo per la campagna vaccinale, ha parlato senza troppi giri di parole di una "terza ondata in corso" per Brescia. Il pericolo, ora, è che il nuovo report dell'Iss spinga la Lombardia in arancione.