"Bianco Natale" in Lombardia: lo assicura il presidente Fontana

I contagi aumentano, ma il presidente della Lombardia è certo: "Per la nostra Regione sarà un bianco Natale".

Il governatore Attilio Fontana lo ha dichiarato questa mattina, martedì 14 dicembre, a margine di un evento sulle Olimpiadi del 2026.

“Nonostante i numeri stiano crescendo in maniera fortunatamente non esponenziale - afferma - i dati di oggi confermano il non superamento delle soglie di allerta dei posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive. Questi dati saranno valutati venerdì dalla cabina di monitoraggio dal ministero e Istituto superiore di sanità che, quindi, confermeranno la zona bianca”.

I lombardi festeggiano, e intanto prosegue senza sosta la campagna vaccinale. Il 93% dei lombardi è vaccinato, da giovedì 16 dicembre partiranno anche le vaccinazioni per i più piccoli, per i bimbi nella fascia tra i 5 e gli 11 anni.

"Ora dobbiamo fare ancora uno sforzo e continuare a impegnarci con la terza dose e anche con la prima, per chi ancora non l'avesse fatta - aggiunge Fontana -. È ormai assodato che ciò che sta consentendo di convivere con il virus sono le vaccinazioni. Se poi continueremo ad osservare anche quelle buone norme sul distanziamento e sull'uso della mascherina in luoghi dove sono presenti assembramenti e sul lavaggio frequente delle mani, potremmo riuscire ad allontanare, anche nelle prossime settimane, il rischio di misure più restrittive".