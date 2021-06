In Lombardia è iniziata l'ultima fase della campagna vaccini: prenotazioni aperte anche ai 12enni

La campagna vaccinale in Lombardia prosegue passando anche dagli adolescenti che dalle undici di sera di mercoledì 2 giugno possono prenotare il vaccino. Il portale è 'aperto' per tutti i lombardi tra i 12 e i 29 anni, come reso noto da Letizia Moratti, vice presidente della giunta regionale e assessora al welfare.

Inizialmente era previsto che, dal 2 giugno, si potessero prenotare per il vaccino anti covid coloro che avevano tra 16 e 29 anni, ma ora l'Aifa (agenzia italiana per il farmaco) ha aperto anche ai 12-16enni la possibilità di vaccinarsi, finora esclusa, con la prescrizione di somministrare il Pfizer ai minorenni (under 18).

Il vaccino fino ai 12 anni

Pertanto tutti coloro che hanno compiuto 12 anni si possono prenotare (qui il link: occorrono la tessera sanitaria, il codice fiscale e il cellulare. Se non si possiede, ad esempio, la tessera sanitaria, occorre rivolgersi al numero verde 800894545). L'allargamento della fascia d'età ha comportato lo slittamento dell'inizio delle prenotazioni di circa 23 ore rispetto a quanto previsto per i 16-29enni. Per il resto è tutto invariato: in attesa di un incontro tra la Regione e i pediatri lombardi, si sa già che i 12-16enni riceveranno il vaccino negli hub già organizzati per gli adulti.

Ultima fase di vaccinazioni covid in Lombardia

Complessivamente, dunque, questa nuova fase di prenotazione riguarda un milione e 750mila lombardi. All'appuntamento i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o tutore che firmerà il consenso informato per il vaccino, da compilare e consegnare subito prima dell'iniezione.

Intanto sono in arrivo dosi per circa un milione di unità, mentre entro il 28 giugno ne arriveranno altre: in tutto, in un mese, due milioni e 800 mila, circa la metà Pfizer. La Lombardia punta a 100 mila inoculazioni al giorno e ha superato la quota di sei milioni di somministrazioni. E si avvia verso la zona bianca.