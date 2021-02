Lombardia zona gialla da oggi: bar e ristoranti aperti. Regole per visite ad amici e parenti

Da oggi, lunedì 1 febbraio, la Lombardia è in zona gialla. Dopo le due settimane passate prima in fascia rossa e poi in arancione - a causa di un errore nei dati sui contagi da covid -, da oggi in regione si allentano quindi le restrizioni e i divieti previsti dall'ultimo Dpcm per arginare la diffusione dell'epidemia di coronavirus.

Spostamenti, autocertificazione e seconde case

I cittadini possono muoversi liberamente in tutta la Lombardia - anche uscendo dal proprio comune, quindi - senza bisogno dell'autocertificazione. Resta valido, però, il coprifuoco dalle 22 alle 5: chi vorrà uscire in quella finestra oraria potrà farlo soltanto per motivi di lavoro, di salute o di assoluta necessità e dovrà compilare l'autodichirazione in caso di controllo delle forze dell'ordine.

Ancora chiusi, invece, i confini regionali. Prevista un'eccezione per i proprietari di seconde case, che potranno uscire dalla Lombardia per raggiungere la propria abitazione.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata in due persone più un minore di 14 anni o una persona non autosufficiente convivente.

Aperti bar e ristoranti con servizio al tavolo

In zona gialla riaprono i bar e i ristoranti con servizio al tavolo, dalle 5 alle 18. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, tranne che per i bar senza cucina e per le attività di commercio al dettaglio di bevande. Nessun limite di orario, invece, per il servizio a domicilio. Aperti anche i negozi di tutti i tipi e i centri commerciali, tranne che nei festivi e prefestivi.

Restano chiusi cinema, teatri, palestre e piscine, mentre sono aperti - dal lunedì al venerdì - i musei. È sempre possibile fare attività motoria e sportiva, anche uscendo dal proprio comune, ma in forma individuale.