Mascherine fino al 15 giugno sui mezzi, allo stadio e a teatro

Le mascherine saranno obbligatorie fino al 15 giugno. L'obbligo rimane durante spettacoli dal vivo e cinematografici ed eventi sportivii al chiuso, nonché a bordo dei mezzi pubblici. Lo prevede l'emendamento del governo al decreto riaperture che, entro domani venerdì 29 aprile, verrà inserito in un'ordinaza del ministro della salute Roberto Speranza.

Obbligo in ospedali, rsa e scuole

Fino alla stessa data, la mascherina dovrà essere indossata per le visite nelle strutture sanitarie come ospedali, strutture riabilitative, Rsa e così via. Resta infine anche per le aule scolastiche, ma non lo prevede questo emendamento bensì la legge in vigore. La mascherina torna ad essere quindi una semplice 'raccomandazione' nei luoghi di lavoro ma anche nei ristoranti, bar, supermercati e negozi. Non si esclude, comunque, una regolamentazione specifica di determinati settori per i quali sarà comunque obbligatoria.