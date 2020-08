Mascherine obbligatorie, nuove regole: quando e dove devono essere indossate

A seguito del rialzo della curva dei contagi, il governo ha preso provvedimenti per contrastare la "movida selvaggia". In tutta Italia le discoteche sono state chiuse, e la mascherina è tornata obbligatoria (anche all'aperto) nei luoghi della movida - laddove possono crearsi assembramenti - in determinati orari.

Mascherine all'aperto, dove sono obbligatorie

Nello specifico, il provvedimento entrato in vigore il 17 agosto stabilisce che: "dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale vige l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale".

Ecco dunque che, nei dehors dei locali e negli spazi aperti di pertinenza di esercizi pubblici/privati, ma anche nelle strade e nelle piazze qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento minimo di 1.5 metri, la mascherina torna ad essere un obbligo. Da nord a sud del Paese.

Interessati dalla nuova regola sono dunque i luoghi della movida, ma anche le vie dello shopping, i lungomari: il governo lascia alle regioni la possibilità di introdurre misure più restrittive, ma c'è chi spera che nella sezione Faq sul sito di Palazzo Chigi il perimetro d'applicazione della legge venga chiarito meglio. Anche sul fronte multe, le regioni hanno piena autonomia: in Lombardia lo scorso luglio le sanzioni andavano dai 400 ai 3.000 €, mentre ancora nulla è stato deciso sulla normativa ora entrata in vigore.