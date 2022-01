Massimo Galli è stato contagiato dal covid

Èstato contagiato dal covid Massimo Galli, ex direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. Lo ha rivelato lo stesso scienziato in diretta a Mattino 5 nella giornata di venerdì 8 gennaio.

"Verosimilmente il 31 dicembre o qualche giorno prima qualcuno mi ha passato omicron, nonostante sia in pensione, nonostante abbia condotto in quest'ultimo periodo una vita ritiratissima vedendo pochissime persone", ha raccontato.

"Nel periodo tra Natale e Capodanno gli unici pazienti di cui mi sono occupato li ho sentiti per telefono e per mail, non li ho visti - ha precisato Galli nel suo racconto della malattia. - Ho visto pochissime persone e, a livello conviviale, senza mascherina, le posso contare: una dozzina in tutto e mai tutte assieme. Questa la dice lunga su quanto sia capace questa variante. La mia è certamente omicron, sequenziata in laboratorio".

"Sembra ironico - aggiunge - che in due anni di attività intensa, avendo visto malati per mesi ogni giorno in situazioni talvolta non del tutto di sicurezza e di contenimento, non mi sono beccato niente. Ho preso omicron ora, da pensionato, che non fa alcuna mondanità e segue tutte le cautele possibili".