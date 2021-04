Chiude il centro vaccinale di Misinto: la protesta della Sinistra Italiana

L'esclusione del centro vaccinale delle Alte Groane dagli hub per la vaccinazione di massa non piace alla sinistra che chiede collaborazione ai sindaci della Lega

Il Centro vaccinale di Misinto chiude i battenti e la sinistra italiana di Monza e Brianza insorge. Dopo l’esclusione del PalaBanco Desio dai centri per le vaccinazioni di massa, doccia fredda per un’altra struttura brianzola. “Negli ultimi mesi, il centro vaccinazioni di Misinto ha garantito un servizio di eccellenza ad un numero importante dei nostri anziani, che non hanno dovuto affrontare i disagi dovuti alla pessima organizzazione attuata da Aria – si legge nel lungo post scritto sulla pagina Facebook della Sinistra italiana di Monza e Brianza - Il territorio delle Alte Groane, con il grandissimo impegno dei medici di base, dei volontari della Croce Rossa – Comitato Alte Groane, di quelli della protezione civile, ha potuto usufruire di un servizio di prossimità di altissimo valore organizzativo ed umano”.

Un servizio che però non è stato inserito nella lista delle strutture dove, ogni giorno, migliaia di brianzoli si recheranno per la somministrazione del vaccino anti covid. “La decisione è incomprensibile e inaccettabile – ribadiscono gli esponenti brianzoli della Sinistra italiana -. Ancora più difficile da comprendere è l'atteggiamento di alcune delle amministrazioni locali a guida leghista, che non si affiancano ai sindaci degli altri comuni che si stanno battendo per evitare che ciò accada. Probabilmente i sindaci leghisti non vogliono infastidire, e contrariare gli esponenti dello stesso partito che governano in Lombardia anteponendo gli interessi di partito a quelli dei cittadini delle Groane, che si vedranno nuovamente a peregrinare per l'intera provincia o addirittura fino a Milano”. L’invito agli amministratori locali è di garantire la prosecuzioni della campagna di vaccinazione di massa anche nella sede di Misinto.