Contagi e ricoveri in Brianza: (per adesso) la situazione è sotto controllo

Stabili i numeri dei ricoverati negli ospedali brianzoli. Non si sono sviluppate varianti autoctone, solo sette i casi di variante inglese da pazienti rientrati dall'estero

Covid negli ospedali di Monza e Brianza: per adesso la situazione è sotto controllo. Dati pressoché stabili quelli forniti dagli ospedali di Monza e Brianza.

Il bollettino della giornata di giovedì 25 febbraio rileva al San Gerardo 136 ricoverati (rispetto ai 131 del giorno prima) di cui 12 in terapia intensiva; l’Asst Brianza conta 145 ricoverati (rispetto ai 148 di mercoledì) di cui 78 a Vimercate, 55 a Desio e 12 a Carate. Nessun ricoverato in Terapia intensiva.

Sotto controllo anche la situazione del focolaio all’Ortopedia di Desio: il reparto è stato sanificato.

Le aziende precisano che i numeri sono in costante evoluzione e gli ospedali sono già attrezzati per le eventuali impennate di contagi.

Dall’Ats riferiscono che per quanto riguarda le varianti i casi riscontrati nella provincia di Monza e Brianza sono attualmente 7, tutte varianti inglesi, di persone che tornate dall’estero si sono messe in isolamento. Ad oggi non si sono sviluppate varianti autoctone.