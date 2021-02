Covid: aumentano (lentamente) i ricoveri negli ospedali di Monza e Brianza

Il trend è in salita, anche se i numeri sono fortunatamente contenuti. Sono 19 i pazienti covid in Terapia intensiva

I numeri dei covid positivi ospedalizzati continuano a crescere, anche se lentamente. Negli ultimi giorni c’è un costante, seppure lieve, incremento dei ricoveri di pazienti contagiati dal corionavirus negli ospedali di Monza e Brianza.

Il bollettino di venerdì 26 febbraio dei ricoveri per Covid negli ospedali del territorio presenta dati in costante crescita, anche se i numeri, al momento, sono contenuti.

All’ospedale San Gerardo di Monza ci sono 140 ricoverati (rispetto ai 136 del giorno precedente) di cui 12 in terapia intensiva; al Policlinico di Monza 67 (contro i 65 di giovedì del 24 febbraio) di cui 5 in Terapia Intensiva.

Restano invariati i numeri dei ricoverati presso l’Asst Brianza: 145 i ricoverati di cui 72 a Vimercate (di cui 18 con la necessità di assistenza respiratoria, e 15 con la C-pap), 62 a Desio (di cui 2 in terapia intensiva, 37 con necessità di assistenza respiratoria e 9 con la c-pap) e 11 a Carate.

Naturalmente i dati sono in continua evoluzioni e gli ospedali si organizzano in tempo reale per eventuali emergenze.