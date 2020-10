Coprifuoco a Monza, ecco le immagini del centro città "deserto"

Il riflesso delle luci delle vetrine illuminate sui sanpietrini di viale Italia e di viale Vittorio Emanuele II bagnati da un velo di pioggia nel primo giovedì sera del coprifuoco a Monza. Una fotografia triste che in parte i monzesi sembrano aver già visto e già vissuto.

Alle 23 del 22 ottobre è scattato ufficialmente il coprifuoco in tutta la Lombardia, capoluogo brianzolo compreso: la nuova restrizione introdotta da un'ordinanza per ridurre il contagio da covid-19 prevede spostamenti "vietati" se non per motivi di lavoro, urgenza, salute o necessità. E anche il cuore della città di Monza a partire dalle 23 si è svuotato.

Immagini che riportano alla mente scene già vissute mesi fa, durante il lockdown. In quell'occasione, a marzo, a immortalare la città di Teodolinda deserta con le sue strade vuote e un'atmosfera surreale era stato un drone della polizia locale che aveva effettuato riprese aeree durante i controlli. Nella serata di giovedì sulle strade di Monza sono state impegnate anche le forze dell'ordine che hanno effettuato controlli per il rispetto delle misure in vigore: dai primi riscontri non risultano sanzioni elevate e