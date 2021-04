La vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti in visita all'hub del Polaris

Visita della vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti a Carate Brianza venerdì mattina presso l’hub vaccinale allestito al Polaris.

Ad accoglierla insieme al sindaco Luca Veggian e al prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani c’erano anche il Direttore Generale di ASST Brianza Marco Trivelli, accompagnato da Direttore Socio Sanitario Guido Grignaffini, responsabile della campagna vaccinale anticovid dell’ASST. Nel corso della visita, la Vicepresidente si è trattenuta con alcuni vaccinandi, in attesa della anamnesi medica e della somministrazione del vaccino, e si è soffermata con i sanitari impegnati nelle operazioni vaccinali.

“E’ un momento della campagna vaccinale che vede registrare numeri importanti da parte di Regione Lombardia – ha osservato Letizia Moratti – Le somministrazioni quotidiane che hanno ormai raggiunto le 100mila inoculazioni e il raggiungimento dei 3 milioni di somministrazioni complessive dall’inizio delle vaccinazioni sono la testimonianza dell’impegno e dello sforzo di tutti. Per questo mi è sembrato giusto non solo toccare con mano l’attività e l’organizzazione di uno dei nostri centri vaccinali più grandi, ma anche portare il nostro plauso e ringraziamento a tutte le persone che vi prestano servizio quotidianamente. Oltre naturalmente a portare un ulteriore segnale di fiducia e ottimismo alle persone in attesa del vaccino, la nostra unica fondamentale arma per vincere il Covid”.

L’hub vaccinale del Polaris è tra i più grandi della Brianza con quasi 2mila metri quadrati di superficie nella sala da ballo che ora ospita dieci linee vaccinali e una previsione di incremento dell’attività in futuro che potrebbe arrivare a venti postazioni. Attivo dallo scorso 16 aprile le somministrazioni avvengono sette giorni su sette, dalle 8 alle 20 con una media di 1500 inoculazioni al giorno con punte che arrivano a toccare i 1.658 vaccinati. Per turno ci lavorano 10 medici, 12/13 infermieri e 5 amministrativi per l’accettazione dei vaccinandi. Qui ad oggi sono stati inoculati circa 23.000 vaccini.

“La presenza della Vicepresidente Moratti presso il nostro centro – ha commentato Marco Trivelli - è un segnale di incoraggiamento per tutti noi. Un riconoscimento per lo sforzo fatto da medici, infermieri, tecnici e amministrativi in questi primi giorni di campagna vaccinale massiva. Dopo qualche difficoltà iniziale, assolutamente fisiologica, il modello Polaris funziona. Sono orgoglioso dell’organizzazione e dello spirito di squadra messo in campo, con grande generosità, da tutti per centrare gli obiettivi che ci siamo dati. Inoculiamo mediamente 1500 dosi ogni giorno, con punte che vanno anche ben oltre. Oggi, ad esempio, sono prenotate 1658 somministrazioni. Ciò nondimeno i nostri piani puntano ad incrementare notevolmente questo dato. Un ringraziamento particolare va alle donne e agli uomini della Protezione Civile, mobilitati quotidianamente e chiamati a governare i flussi e gli accessi ordinati all’hub. E un grazie al Sindaco di Carate Luca Veggian che in tutto questo periodo, con la sua amministrazione, ci ha sempre supportato”.