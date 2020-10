Da inizio ottobre 17 morti nella Rsa dove il virus aveva contagiato quasi tutti gli ospiti

Sono 17 i decessi che in meno di quattro settimane sono avvenuti all'interno della Rsa Villa Teruzzi a Concorezzo. Nella casa di riposo dove il contagio aveva raggiunto quasi tutti gli ospiti della struttura, colpendo anche gran parte del personale in servizio, adesso si comincia anche a fare la conta dei guariti. Nella mattinata di mercoledì 28 ottobre infatti sono arrivati gli esiti dei 28 tamponi eseguiti sugli ospiti della struttura: 17 degli anziani assistiti nella residenza sanitaria restano positivi, 9 passano da positivi a negativi e 2 ospiti già negativi si confermano negativi. All'appello manca ancora un ultimo tampone mentre i test sul personale verranno eseguiti nelle prossime ore.

Attualmente sono 29 gli anziani ospiti della struttura mentre un'anziana risulta ricoverata in ospedale. E' salito a 17 il numero dei decessi tra gli anziani ospiti della residenza da inizio ottobre. L'ultima ospite è deceduta martedì ma era risultata negativa al primo tampone. Nei prosismi giorni è previsto il rientro al lavoro di alcuni operatori che hanno superato l'infezione, con tampone negativizzato.

A preoccupare in Brianza ora è la situazione che si è venuta a creare in un'altra Rsa, a Brugherio. Nella casa di riposo Il Bosco In Città infatti sono decine gli ospiti contagiati dal covid e la diffusione del virus ha raggiunto anche il personale, con una trentina di operatori risultati positivi al tampone e personale a casa, in regime di quarantena per un totale di 52 assenze su poco più di cento risorse.