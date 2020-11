Covid, morto il fratello di Iva Zanicchi: era ricoverato a Vimercate

"Ciao fratello mio ti ho amato come un figlio". Questa la frase che ha postato Iva Zanicchi a corredo di una fotografia che la ritrae insieme al fratello Antonio Zanicchi, 77 anni, deceduto mercoledì 25 novembre.

Il fratello della cantante era ricoverato all'ospedale di Vimercate. E proprio per le sue condizioni di salute la Zanicchi qualche giorno fa aveva ammesso di essere molto preoccupata perchè cardiopatico. "Voglio dare il mio plasma" aveva annunciato la Zanicchi. "Lo faccio col cuore perché so di poter salvare persone, ho ancora un fratello all'ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grave cardiopatico, sono molto presa da questa cosa". Ma purtroppo alcune complicanze subentrate all'infezione da covid-19 se lo sono portato via.

In un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa la cantante aveva raccontato come il virus era entrato in famiglia dopo una cresima di un nipote e aveva contagiato non solo lei ma la figlia e il compagno e i fratelli. Dopo un periodo di ricovero all'ospedale di Vimercate, Iva Zanicchi era tornata a casa. La battaglia contro il coronavirus è stata documentata attraverso foto e clip postate sul suo profilo Instagram dall'annuncio del tampone positivo all'aggravamento delle condizioni di salute, passando per il ricovero nel reparto Tulipano Rosso del nosocomio brianzolo, e le dimissioni celebrate con un video di ringraziamento a tutti i medici e infermieri.