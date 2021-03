In sette nel bar a bere scappano all'arrivano della polizia: multa a Brugherio

Erano dentro un bar intenti a bere in compagnia e quando hanno visto la polizia hanno messo giù i bicchieri e sono scappati via. E' successo a Brugherio, nel pomeriggio di martedì.

Quando alle 15 gli agenti della polizia locale impegnati in un controllo si sono imbattuti in un fuggi-fuggi generale proprio davanti al bar situato in via Monza, a pochi metri dal confine con il capoluogo brianzolo. A non poter scappare invece è stato il gestore a cui è stata elevata una sanzione per violazione delle norme anti Covid-19 raddoppiata per recidiva.

La multa ha quindi raggiunto gli 800 euro ed è scattata anche la chiusura per cinque giorni. La polizia locale ha inoltre inoltrato la relazione al prefetto per eventuale estensione del periodo di chiusura sino a 30 giorni.