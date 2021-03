Solaro, in sette nel bar chiuso a bere cocktail: scattano le multe per tutti

Sette clienti dentro il lounge bar chiuso impegnati a bere in compagnia. E altrettante multe dopo il controllo dei carabinieri scattato in seguito alle numerose segnalazioni giunte al 112 da parte di cittadini che avevano notato alcuni movimenti sospetti nel locale dove non sarebbero dovuti essere presenti i clienti.

L'intervento è stato effettuato nella serata di domenica, a Solaro. I militari dell'Arma sono intervenuti in via Pertini presso un noto Lounge Bar, all’interno del quale hanno sorpreso la titolare, una 46enne italiana, incensurata, insieme a sette avventori, tutti maggiorenni italiani, intenti a consumare bevande.

Il locale è stato chiuso e per tutti i presenti è scattata una sanzione amministrativa per la violazione delle normative sanitarie volte a prevenire e contenere il contagio da covid-19.