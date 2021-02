Serrande abbassate e 17 clienti ancora nel bar a bere: locale chiuso e multe a Besana Brianza

Serrande abbassate e diciassette clienti ancora dentro il bar a bere e intrattenersi. A Besana Brianza nel weekend sono scattate le multe per titolare e avventori. Sono stati due i locali per cui nell'ambito dei controlli per le verifiche del rispetto delle normative anti-covid è stata disposta la chiusura temporanea per cinque giorni. Per entrambe le attività è stata inoltrata anche una segnalazione alla prefettura.

Il primo locale a essere chiuso è stato un bar di Villa Raverio dove i militari hanno trovato oltre venticinque clienti presenti all'interno con tavoli e sedie non distanziati in maniera opportuna in modo da consentire il rispetto del distanziamento previsto. Ed è scattata la sanzione con contestuale chiusura per cinque giorni dell'attività.

I controlli hanno interessato anche un bar del centro cittadino di Besana Brianza dove è stata accertata la presenza di clienti (17 persone) ancora presenti nel locale oltre le 18. La multa non è arrivata solo per il titolare: in questa circostanza per la violazione saranno sanzionati anche i clienti a cui verrà notificato il verbale nei prossimi giorni.