In arrivo 250mila multe per i no-vax over 50 lombardi

Per i no vax lombardi over 50 sono in arrivo oltre 250mila multe, di cui le prime 92mila già entro martedì prossimo. A ricevere le sanzioni, da 100 euro, coloro che hanno violato l'obbligo vaccinale stabilito dal decreto legge del 7 gennaio, che sarà in vigore fino al 15 giugno (anche se dal 25 marzo gli ultracinquantenni potranno lavorare anche con il green pass base).

Da quando ai no vax over 50 arriva l'avviso dell'Agenzia delle entrate, c'è una finestra di dieci giorni di tempo per vaccinarsi o presentare un certificato di esenzione e così evitare la multa. I documenti devono essere trasmessi all'Asst di competenza, in base alla propria residenza. Saranno poi le Asst a comunicare all'Agenzia dell'entrate l'eventuale adeguamento.

Nel caso i no vax non prendano provvedimenti, rimanendo inadempienti, gli verrà notificato l'addebito dei cento euro di multa. In base al più recente report del governo, gli over 50 lombardi non vaccinati (e senza anticorpi dovuti alla guarigione) sono oltre 250mila, di cui più di 140mila afferenti all'Ats di Milano.