Quarantene, vaccini e green pass: tutte le multe per chi non rispetta le regole

Da lunedì 10 gennaio sono entrate in vigore le regole del decreto emesso il 29 dicembre che vede l'estensione dell'utilizzo del super green pass in Lombardia e in tutta Italia. Queste disposizioni anti-covid valgono a prescindere dal colore delle regioni e saranno valide fino al 31 marzo 2022 data fino a cui è stato prorogato lo stato di emergenza. Con il decreto del 5 gennaio 2022 invece per gli over 50 è diventato obbligatorio vaccinarsi. In base a queste nuove misure vediamo quali multe rischia chi non è in regola.

Over 50 che non si vaccinano

Per i no vax over 50 che decideranno di non vaccinarsi (lavoratori e non) è prevista una multa di 100 euro una tantum a partire dal 1° febbraio 2022. A occuparsi di queste sanzioni sarà la stessa Agenzia delle Entrate. Non ci sono in questo caso conseguenze penali (sempre che non vengano violate altre norme).

Pagare la multa di 100 euro non significa ottenere il green pass. L'over 50 che non si è vaccinato, anche dopo aver pagato la sanzione sarà sempre tenuto, in base al luogo e all'attività svolta, a esibire il green pass base o il super green pass. Chi, invece, non dovesse pagare i 100 euro della sanzione rischia la riscossione esattoriale, in poche parole si potrebbe arrivare al blocco del conto (nei limiti del valore della multa).

Chi va a lavorare senza green pass

Per i lavoratori sia nel pubblico che nel privato che rientrano nelle categorie che hanno l'obbligo di vaccino (o green pass base) in caso si rechino al lavoro non in possesso della certificazione richiesta è prevista la sanzione che va dai 600 ai 1500 euro. Questa viene raddoppiata se l'inadempimento viene reiterato. Lo stesso accadrà quindi dal 15 febbraio ai lavoratori over 50 non in possesso del super green pass. Anche per loro se per la mancanza di certificazione non si recheranno al lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati: nessuna conseguenza disciplinare ma non avranno diritto alla retribuzione né ad altro compenso, questo a partire dal quinto giorno.

Nel caso dei docenti e del personale scolastico, contestualmente, scatta per i dirigenti il diritto di nominare un supplente che resterà in servizio fino all'eventuale rientro del diretto interessato, che si sia messo in regola con le prescrizioni previste dalla normativa.

Multa anche per i vaccinati: ecco quando

Si legge nel documento (Art.4 Sanzioni pecuniarie) in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrative pecuniaria di euro cento anche c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid 19 previsti dall’articolo 9 comma 3 del decreto legge 22 aprile 2021 n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87.

Multa per chi accede ai locali e ai pubblici servizi

Per chi invece non ha il green pass o i il super green pass a seconda di cosa è richiesto e accede servizi o luoghi o attività in cui è obbligatorio è prevista una sanzione che va da 400 a 1000 euro. Se non è stato fatto alcun controllo, la stessa sanzione sarà applicata a chi era tenuto a verificare il possesso della corretta documentazione.

Se vengono riscontrate due violazioni in due distinti giorni, a partire dalla terza, il titolare dell'attività può vedersi disposta la chiusura da un minimo di uno a un massimo di dieci giorni

Il processo penale per chi esce di casa se positivo

Chi è positivo al covid-19 e, nonostante l'obbligo di quarantena, esce di casa commette reato e può essere incriminato ai sensi dell'articolo 438 del codice penale per diffusione di epidemia, reato per il quale viene previsto addirittura l'ergastolo. Il responsabile può essere denunciato da chiunque lo veda fuori di casa.