In Lombardia ecco Novavax, il vaccino anti covid per gli indecisi (ma non si può scegliere)

È la settimana di Novavax. Nel weekend in Lombardia, e nel resto d'Italia, arriveranno le prime scorte del nuovo vaccino anti covid che in tanti sperano possa convincere anche gli ultimi indecisi che potrebbero consideraro più "tradizionale", e sicuro, rispetto ai vaccini a mRNa, come Pfizer e Moderna, e a quelli a vettore virale, come AstraZeneca e Johnson & Johnson.

L'annuncio è stato dato nelle scorse ore dal commissario straordinario per l'emergenza covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. "A fine settimana arriveranno poco più di un milione di dosi di vaccino Novavax. Saranno subito distribuite a tutte le regioni e Province autonome", ha detto dopo un sopralluogo nei locali dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. "Poi ne arriveranno un altro paio di milioni a marzo", ha garantito Figliuolo.

In Lombardia - dove restano da vaccinare oltre 850mila persone cnsiderando gli over 5 e poco meno di 450mila considerando soltanto chi ha più di 12 anni - sulla carta non sarà comunque possibile scegliere che tipo di vaccino si vuole ricevere tra quelli disponibili. Sul tema, già a gennaio scorso, dopo l'ok al nuovo vaccino, era stato chiarissimo il consulente regionale per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso. "Si potrà essere vaccinati con Pfizer, Moderna oppure con il nuovo vaccino che verrà messo a disposizione", aveva chiarito l'ex numero uno della protezione civile, ribadendo che non bisogna pensare "che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani perché questo in Lombardia non sarà possibile. Siamo tutti uguali - aveva concluso -, i vaccini sono tutti uguali".

E infatti a inizio mese il Pirellone aveva bocciato una mozione del Movimento cinque stelle che chiedeva che Novavax venisse destinato "a chi deve ancora fare la prima dose". La proposta, aveva spiegato Marco Fumagalli, il firmatario della mozione che aveva anche chiesto di indicare i centri vaccinali in cui Novavax sarà disponibile, era "per andare incontro a chi è ancora scettico sui vaccini a mRna". L'aula, però, aveva detto no alla proposta del grillino e il sottosegretario regionale Fabrizio Turba aveva rimarcato che la Lombardia si atterrà alle indicazioni che arriveranno dal ministero della salute per l'individuazione del target.