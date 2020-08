Coronavirus, 138 casi (e un focolaio) in Lombardia: a Monza e Brianza 5 nuovi positivi

Sono 138 i nuovi positivi emersi tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto in Lombardia. Alcuni di questi - come specificato in una nota di Regione Lombardia a corredo del bollettino quotidiano - si registrano in provincia di Mantova (62 in tutto) e si riferiscono ad alcuni soggetti collegati al focolaio individuato all'interno di un'azienda agricola del territorio. A Monza e Brianza invece il numero di nuovi positivi è pari a cinque persone.

Non risultano invece in discesa i ricoveri, con due persone in più in terapia intensiva, per un totale di 11 soggetti e quattro nuovi pazienti covid ospedalizzati. Sono attualmente 164 le persone ricoverate nelle strutture sanitarie della Lombardia. Cinque invece i decessi registrati nelle ultime ventiquattro ore. Sono ormai 16.824 le vittime del virus in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria.